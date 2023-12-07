Новогодний забег пройдёт в Пскове 1 января

13:54, 07 декабря 2023, ПАИ

Традиционный новогодний забег «На спорт после мандаринов» пройдёт в Пскове 1 января в 10:00. Об этом сообщается в группе забега в соцсети «ВКонтакте».

Традиционное мероприятие состоится уже в восьмой раз.

Забег начнётся в центре отдыха «Снегопад» в Финском парке.

«Вас, как всегда, будет ждать пробежка, праздничная атмосфера, горячий чай с вкусняшками и встреча с единомышленниками», – говорится в сообщении группы.

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