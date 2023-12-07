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Спорт

Новогодний забег пройдёт в Пскове 1 января

Традиционный новогодний забег «На спорт после мандаринов» пройдёт в Пскове 1 января в 10:00. Об этом сообщается в группе забега в соцсети «ВКонтакте».

Псковичей приглашают поучаствовать в традиционном новогоднем забеге. Фото: группа забега в соцсети «ВКонтакте»

Традиционное мероприятие состоится уже в восьмой раз.

Забег начнётся в центре отдыха «Снегопад» в Финском парке.

«Вас, как всегда, будет ждать пробежка, праздничная атмосфера, горячий чай с вкусняшками и встреча с единомышленниками», – говорится в сообщении группы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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