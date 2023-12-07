Псковичку осудили за кражу сумок и хищение денег

17:02, 07 декабря 2023, ПАИ

Два года условно получила псковичка за кражу сумок и хищение денег, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что жительница Пскова похитила имущество, которое было случайно оставлено на остановке. Затем из кошелька, который находился в одной из сумок, она вытащила банковскую карту и, используя её, приобрела себе продукты в разных магазинах Пскова.

Суд признал псковичку виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину) и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (совершение кражи, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта). Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года с установлением ряда обязанностей.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.