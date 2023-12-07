Конкурс «Лучший по профессии» среди парикмахеров прошёл в Пскове

14:17, 07 декабря 2023, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди парикмахеров прошёл в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Семь участниц прошли теоретическую часть, которая заключалась в написании теста, а потом – практическую, где нужно было создать вечерние причёски с элементами плетения. На выполнение задания отвели 2,5 часа.

Все участницы успешно справились с испытаниями, отметили в пресс-службе.

Итоги конкурса подведут 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки от организаторов конкурса. Следующий этап конкурса среди кондитеров состоится 12 декабря.

Напомним, что ранее прошёл конкурс профессионального мастерства среди портных. Задача конкурса «Лучший по профессии» – повышение престижа рабочих специальностей, привлечение молодых кадров к работе на предприятиях города, а также выявление лучших сотрудников.