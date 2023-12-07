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Общество

Новое оборудование поставили в Великолукский онкологический диспансер

Аппарат Mammomat Fusion поставили в Великолукский онкологический диспансер по национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Оборудование установили для проведения маммографических исследований. У аппарата есть приставка для стереотаксической биопсии, а также с помощью него получаются снимки улучшенного качества. Рентген-лаборант Иван Иванов отметил, что данный аппарат позволяет поставить более точный диагноз.

Кроме того, в Великих Луках улучшилась диагностика рака молочной железы. Врачи на ранних стадиях могут пропунктировать образования до сантиметра. При этом в десять раз уменьшается лучевая нагрузка на молочную железу.

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