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Новогодний турнир по теннису для детей пройдёт в Псковской области

Новогодний турнир по теннису среди детей пройдёт в Писковичах на базе академии тенниса 17 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской областной федерации тенниса Олег Киселёв.

Новогодний турнир по теннису для детей пройдёт в Псковской области. Фото ПАИ

Соревнования пройдут в категориях «оранжевый мяч» и «зелёный мяч». «В мячах различных цветов разное давление. Существуют красный, оранжевый, зелёный и стандартный мячи. До двух лет подготовки дети играют красным или оранжевым мячом. Через два-три года подготовки – оранжевым или зелёным. Спустя четыре года тренировок ребята переходят на стандартный мяч», – пояснил собеседник ПАИ.

Олег Киселёв отметил, что через неделю после детского турнира состоятся новогодние соревнования для взрослых, которые обычно собирают около 25 спортсменов.

«В феврале на нашей базе пройдут чемпионат Псковской области и первенство СЗФО до 17 лет, в марте – первенство Псковской области до 15 лет, а в апреле – чемпионат СЗФО и всероссийские соревнования», – добавил Олег Киселёв.

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