Великолучанка перечислила мошенникам более 400 тысяч рублей

17:12, 07 декабря 2023, ПАИ

Великолучанка перевела мошенникам 420 тысяч рублей, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Следствие установило, что 19-летняя жительница Великих Лук искала работу в интернете, где оставила свои контактные данные. С ней связался незнакомец и предложил заработать на инвестициях в газовом секторе, но для получения работы нужно было внести первоначальный взнос. Вскоре девушка внесла деньги и продолжила дальше инвестировать. Так, с 25 ноября по 5 декабря она перевела мошенникам 420 тысяч рублей. Когда великолучанка поняла, что её обманули, то обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.