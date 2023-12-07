Великолучанка перечислила мошенникам более 400 тысяч рублей
Великолучанка перевела мошенникам 420 тысяч рублей, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Следствие установило, что 19-летняя жительница Великих Лук искала работу в интернете, где оставила свои контактные данные. С ней связался незнакомец и предложил заработать на инвестициях в газовом секторе, но для получения работы нужно было внести первоначальный взнос. Вскоре девушка внесла деньги и продолжила дальше инвестировать. Так, с 25 ноября по 5 декабря она перевела мошенникам 420 тысяч рублей. Когда великолучанка поняла, что её обманули, то обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 декабря 2023
Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице