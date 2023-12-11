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Общество

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») открывает приём заявок на участие в бизнес-миссии в Таджикистан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан. Фото: ПАИ

Бизнес-миссия состоится с 29 января по 1 февраля 2024 года. Участие в данном проекте поможет субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют или планируют осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.

Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в бизнес-миссии, включая:

  • организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями в иностранном государстве;
  • аренду помещения для переговоров;
  • техническое и лингвистическое сопровождение переговоров;
  • перевозку участников от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий.

Тем, кто хочет получить более подробную информацию о бизнес-миссии или обратиться за оказанием услуги, необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта, который расположен по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Телефон (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).

«Не упустите возможность расширить свой бизнес и найти новых партнёров – примите участие в бизнес-миссии в Таджикистан!» – заключили в пресс-службе.

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