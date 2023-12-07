Мемориальную доску участникам СВО установили в Пскове

16:04, 07 декабря 2023, ПАИ

Мемориальную доску кавалерам ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Владимиру Соседову и гвардии младшему сержанту Илье Гаврилову установили сегодня на здании Псковского педагогического комплекса в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

В открытии мемориальной доски приняли участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв и депутат гордумы по округу № 10, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева, а также жители микрорайона, родные и близкие героев, учащиеся.

Владимир Соседов и Илья Гаврилов погибли при исполнении воинского долга на Украине. Они награждены орденами Мужества (посмертно).