Изборский музей-заповедник приглашает псковичей на мероприятия в честь народа сето
Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей познакомиться с национальной культурой народа сето на мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 декабря в Изборске и деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Сборная экскурсия по усадьбе народа сето пройдёт 8 декабря в 11:00 и 14:00. Записаться всех желающих просят по телефону: 8-911-385-34-61.
Хозяйка усадьбы народа сето ждёт псковичей на сборных экскурсиях по музею-усадьбе в деревне Сигово 8 декабря. Она расскажет гостям о быте и обычаях сето, споёт песни, а также покажет национальные костюмы и расскажет народные сказки.
А 9 декабря с 10:00 до 17:00 можно будет продолжить знакомство с культурой народа в музейном кафе «Блинная» в Изборске, где можно будет попробовать традиционные сетовские блюда: Mulgi kapsas (мульгикапсас), Krõngli (крендель) и Vabarna tsai (малиновый чай).
Неделя культуры сето завершится концертом в Печорском районном центре культуры. В воскресенье, 10 декабря, выступят музейный семейный ансамбль Каарахельбе («Овсяные хлопья») и сетоский ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы»). Начало концерта в 14:00.
Администрация Невельского района и «Экопром» объединились для расчистки подъездов к местам сбора ТКО
Порядка 1500 пациентов прошли медицинскую реабилитацию в Псковском госпитале для ветеранов войн
На что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, рассказала Светлана Мельникова
Гендиректор Псковского музея рассказала, почему не отпускает своих сотрудников в летние отпуска