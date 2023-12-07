Изборский музей-заповедник приглашает псковичей на мероприятия в честь народа сето

17:28, 07 декабря 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей познакомиться с национальной культурой народа сето на мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 декабря в Изборске и деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Сборная экскурсия по усадьбе народа сето пройдёт 8 декабря в 11:00 и 14:00. Записаться всех желающих просят по телефону: 8-911-385-34-61.

Хозяйка усадьбы народа сето ждёт псковичей на сборных экскурсиях по музею-усадьбе в деревне Сигово 8 декабря. Она расскажет гостям о быте и обычаях сето, споёт песни, а также покажет национальные костюмы и расскажет народные сказки.

А 9 декабря с 10:00 до 17:00 можно будет продолжить знакомство с культурой народа в музейном кафе «Блинная» в Изборске, где можно будет попробовать традиционные сетовские блюда: Mulgi kapsas (мульгикапсас), Krõngli (крендель) и Vabarna tsai (малиновый чай).

Неделя культуры сето завершится концертом в Печорском районном центре культуры. В воскресенье, 10 декабря, выступят музейный семейный ансамбль Каарахельбе («Овсяные хлопья») и сетоский ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы»). Начало концерта в 14:00.