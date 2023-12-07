Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изборский музей-заповедник приглашает псковичей на мероприятия в честь народа сето

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей познакомиться с национальной культурой народа сето на мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 декабря в Изборске и деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Изборский музей-заповедник приглашает псковичей на мероприятия в честь народа сето 8 и 9 декабря. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Сборная экскурсия по усадьбе народа сето пройдёт 8 декабря в 11:00 и 14:00. Записаться всех желающих просят по телефону: 8-911-385-34-61.

Хозяйка усадьбы народа сето ждёт псковичей на сборных экскурсиях по музею-усадьбе в деревне Сигово 8 декабря. Она расскажет гостям о быте и обычаях сето, споёт песни, а также покажет национальные костюмы и расскажет народные сказки.

А 9 декабря с 10:00 до 17:00 можно будет продолжить знакомство с культурой народа в музейном кафе «Блинная» в Изборске, где можно будет попробовать традиционные сетовские блюда: Mulgi kapsas (мульгикапсас), Krõngli (крендель) и Vabarna tsai (малиновый чай).

Неделя культуры сето завершится концертом в Печорском районном центре культуры. В воскресенье, 10 декабря, выступят музейный семейный ансамбль Каарахельбе («Овсяные хлопья») и сетоский ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы»). Начало концерта в 14:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Михаил Васильев: Наши люди всегда показывали стойкость и героизм
07 декабря 2023

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года
07 декабря 2023

Администрация Невельского района и «Экопром» объединились для расчистки подъездов к местам сбора ТКО
07 декабря 2023

Порядка 1500 пациентов прошли медицинскую реабилитацию в Псковском госпитале для ветеранов войн 
07 декабря 2023

На что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, рассказала Светлана Мельникова
07 декабря 2023

Гендиректор Псковского музея рассказала, почему не отпускает своих сотрудников в летние отпуска
07 декабря 2023

Вопросы реабилитации обсуждают в медиацентре ПАИ
07 декабря 2023

Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...