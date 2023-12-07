Штраф в размере 600 тысяч рублей заплатит себежанин за попытку откупиться от пограничника

16:32, 07 декабря 2023, ПАИ

Житель Себежского района заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе житель Себежского района предложил взятку сотруднику Пограничного управления в размере 50 тысяч рублей, чтобы сотрудник ведомства разрешил ввезти в Россию запрещённую сельскохозяйственную продукцию. Сотрудник уведомил об этом случае своё начальство, руководство Пограничного управления. В результате при попытке дачи взятки злоумышленник был задержан.

Приговором Себежского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие в значительном размере), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.