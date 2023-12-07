Неудачливых воров батарей осудили в Пыталово

17:33, 07 декабря 2023, ПАИ

Пыталовский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, пытавшихся похитить чугунные батареи из административного здания, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Преступление произошло в Пыталово в мае 2023 года. Мужчины договорились похитить несколько чугунных батарей, находящихся в одном из административных зданий. В назначенное время они подошли к зданию и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, проникли внутрь. В одном из помещений на втором этаже мужчины нашли чугунные батареи, которые отнесли на первый этаж и сложили возле входной двери.

Далее они покинули здание и направились искать транспорт, на котором можно было бы отвезти батареи в пункт приёма металлолома. Однако о намерении мужчин стало известно постороннему, который незамедлительно сообщил о происходящем в полицию. Сотрудники ведомства успели предотвратить кражу.

На судебном заседании мужчины с предъявленным обвинением согласились и полностью признали свою вину. Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, каждого из них приговорили к обязательным работам на 360 часов.