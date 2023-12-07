Михаил Ведерников – о Латвии: Страна, где могут депортировать пенсионера за национальность
«Та самая страна, где якобы нет русофобии, зато могут депортировать пенсионера за национальность», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращение на прямую линию пенсионера из Латвии, который депортирован из страны и просит помочь получить статус переселенца в России. Пожилой человек проживал в Латвии с 1975 года.
Глава региона поручил сотрудникам комитета по труду и занятости региона помочь соотечественнику.
Прямая линия губернатора Михаила Ведерникова продолжается в эфире телеканала «Россия 24». Это седьмая по счёту прямая линия главы региона.
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07 декабря 2023
Михаил Ведерников – о Латвии: Страна, где могут депортировать пенсионера за национальность