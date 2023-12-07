Житель Черёхи поднял вопрос об отсутствии питьевой воды на прямой линии губернатора

20:31, 07 декабря 2023, ПАИ

Житель деревни Черёха Псковского района обратился во время прямой линии к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с вопросом об отсутствии питьевой воды в деревне. Мужчина пожаловался, что он уже третий год обращается с этим вопросом, но ничего не меняется, и хочет узнать окончательный срок запуска станции очистки воды.

«Насколько я представляю, там уже всё должно работать, потому что станция очистки воды построена. Давайте позвоним главе Псковского района Наталье Фёдоровой и уточним, в чём там может быть загвоздка», – ответил губернатор.

«Мы почти решили все возникшие трудности. Сейчас там уже проведена пусконаладка станции, и в ближайшие дни она запустится», – сказала Наталья Фёдорова.

«Наталья Анатольевна, возьмите под личный контроль. Сделайте в максимально короткие сроки, чтобы люди не страдали», – заключил глава региона.