Турнир по таврелям пройдёт в Великих Луках

17:45, 07 декабря 2023, ПАИ

Турнир по таврелям, посвящённый памяти А. В. Венделя, пройдёт в Великих Луках 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Принять участие в турнире смогут все желающие.

Турнир пройдёт в семь туров с контролем времени в восемь минут и тремя секундами добавления на ход.

Напомним, что недавно великолучанин Илья Малашкин стал победителем этапа Кубка России по таврелям, который прошёл в Москве 2 декабря.

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