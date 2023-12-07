Турнир по таврелям пройдёт в Великих Луках
Турнир по таврелям, посвящённый памяти А. В. Венделя, пройдёт в Великих Луках 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
Принять участие в турнире смогут все желающие.
Турнир пройдёт в семь туров с контролем времени в восемь минут и тремя секундами добавления на ход.
Напомним, что недавно великолучанин Илья Малашкин стал победителем этапа Кубка России по таврелям, который прошёл в Москве 2 декабря.
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07 декабря 2023
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