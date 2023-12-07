Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по таврелям пройдёт в Великих Луках

Турнир по таврелям, посвящённый памяти А. В. Венделя, пройдёт в Великих Луках 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Турнир по таврелям пройдёт в Великих Луках. Фото: Федерация таврелей Псковской области

Принять участие в турнире смогут все желающие.

Турнир пройдёт в семь туров с контролем времени в восемь минут и тремя секундами добавления на ход.

Напомним, что недавно великолучанин Илья Малашкин стал победителем этапа Кубка России по таврелям, который прошёл в Москве 2 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Около 20 соревнований по таврелям планируют организовать в Псковской области в 2024 году
07 декабря 2023

Псковичка вошла в шестёрку лучших фехтовальщиц России
07 декабря 2023

Турнир по таврелям пройдёт в Великих Луках
07 декабря 2023

Новогодний турнир по теннису для детей пройдёт в Псковской области
07 декабря 2023

Псковичи стали победителями чемпионата СЗФО по пауэрлифтингу
07 декабря 2023

Новогодний забег пройдёт в Пскове 1 января
07 декабря 2023

Псковичи стали призёрами футбольного турнира в Санкт-Петербурге
07 декабря 2023

Новогодний спортивный фестиваль организуют в Финском парке Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...