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Общество

Новый специалист приступил к работе в поликлинике Бежаницкой межрайонной больницы

Врач-психиатр Елизавета Нищенко приступила к работе в поликлинике Бежаницкой межрайонной больницы с 1 декабря. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Новый врач-психиатр приступила к работе в поликлинике Бежаницкой межрайонной больницы. Фото: газета «Сельская новь»

Елизавета Нищенко окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2021 году. После два года отучилась в ординатуре по психиатрии.

«Это направление меня всегда интересовало. Кстати говоря, хочу отметить, что в обществе имеется сложившееся мнение, что к докторам моего профиля обращаются люди исключительно с психическими заболеваниями. Это совсем не так», – отметила она.

Психиатр помогает облегчить нервозные состояния при нарушении сна, перепадах настроения, повышенной тревожности, раздражительности, повышенной утомляемости, нервном истощении, срыве или апатии, объяснила Елизавета Нищенко.

«В идеале, конечно, психиатр должен работать в команде с психологом. К большому сожалению, такой специалист есть только в областном центре. Сейчас люди стали внимательнее относиться к своему психическому здоровью и чаще обращаются за помощью к доктору. Помогает в этом и интернет, но доверять всему, что там пишут, не стоит. Есть проблемы – обращайтесь к специалисту», – подчеркнула врач-психиатр и добавила, что ведёт приём ежедневно с 8:00 до 16:00.

Молодому специалисту предоставлено служебное жильё со всеми удобствами.

Сейчас оформляются документы для предоставления всех положенных мер поддержки: единовременной федеральной выплаты по программе «Земский доктор» в размере 1,5 миллиона рублей, дополнительной выплаты в размере 500 тысяч рублей из регионального бюджета и 300 тысяч рублей подъёмных.

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