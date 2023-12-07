Движение транспорта ограничат на участке проспекта Энтузиастов в Пскове
Движение автотранспорта ограничат на одной полосе проезжей части проспекта Энтузиастов при движении от улицы Звёздной в сторону улицы Белинского в Пскове 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Движение ограничат с 9:00 до 18:00 8 декабря в связи с проведением работ по переносу рекламной конструкции, расположенной на проспекте Энтузиастов, напротив дома № 48 на улице Олега Кошевого.
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