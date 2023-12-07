Псковичка вошла в шестёрку лучших фехтовальщиц России

18:15, 07 декабря 2023, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская заняла шестое место на первенстве России по фехтованию на шпагах среди юниорок 2009–2011 годов рождения. Соревнования прошли в Сочи 6 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

Напомним, что от Псковской области на первенство России отправились Роман Колычев, Марк Муляр, Гордей Губкин, Ева Белоцерковская, Татьяна Петрова и Алёна Павлова.

«В командах мы выступили плохо. Девочки заняли 23-е место, а мальчики – 16-е», – поделилась Элла Полторацкая.

Также тренер рассказала, как Еве Белоцерковской удалось достичь высокого результата в индивидуальном зачёте, где ей противостояло около 280 спортсменок. «Переживали сильно. В пульке она одержала пять побед из шести. Если бы она одержала шесть побед, то могла бы быть третьей. У неё был бы лучший проход. Но Ева потерпела одно поражение в пульке. Пульки – это когда всех участников турнира разбивают на группы по семь человек. Они в кругу проводят бои друг с другом. Лучше всего выиграть все бои – тогда у тебя будет самый лучший рейтинг и по олимпийской системе ты проходишь легче, поскольку самый сильный встретится с самым слабым. Девочка, на которую она в итоге попала за выход в четвёрку лучших, была очень сильная. Она в итоге стала серебряной призёркой», – сказала Элла Полторацкая.

«В 1/32 финала был самый тяжёлый бой. Ева Белоцерковская выиграла его со счётом 9:8. А после этого почему-то у неё за вход в 16 лучших был отрыв в два или три укола. Там не было такого напряжения. Потом мы вошли в топ-8 без особых препятствий», – подчеркнула тренер спортсменки.

Собеседница ПАИ также похвалила организацию соревнований. «Проблем никаких не возникло. Судейство хорошее. Подготовка к турниру была замечательная. Погода, кстати, тоже хорошая: здесь тепло и замечательно. Будем готовиться к первенству России в следующем году. Мы опять поедем в этом составе. Надеемся, что у нас получится лучше, потому что соревнования пройдут уже по 2010–2012 годам рождения», – резюмировала она.

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