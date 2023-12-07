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Комплекты одежды для участников СВО сшили студенты Великолукского политехнического колледжа

Комплекты одежды для бойцов СВО сшили студенты и преподаватели Великолукского политехнического колледжа, пишет Luki-News.

Комплекты одежды для участников СВО сшили студенты Великолукского политехнического колледжа. Фото здесь и далее: Luki-News

Студенты третьего курса специальности «портной» принимают участие в раскрое и пошиве. Кроме того, им помогают мастера производственного обучения Великолукского политехнического колледжа Ирина Сидельникова, Марина Щукина и Елена Новикова.

Так, уже сшиты 25 комплектов (снуд и шапка) и 22 толстовки. Однако планируется сшить ещё 25. Всю одежду сшили из тёплого флиса. Колледж смог приобрести ещё один рулон чёрного флиса для изготовления толстовок. Кроме того, учебное заведение сотрудничает с волонтёрами, а также с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Татьяной Щеблыкиной.

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