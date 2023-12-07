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Совместные учения провели сотрудники псковского МЧС, Минцифры и операторы сотовой связи

Совместные учения провели представители псковского ведомства МЧС РФ, Минцифры и операторы сотовой связи, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

С 4 по 8 декабря на территории Псковской и Новгородской областей проходит командно-штабная тренировка с операторами связи по определению готовности сетей связи к угрозе возникновения и возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель тренировки – проверить слаженность действий органов управления, сил и средств по организации связи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также готовность подразделений, проводящих аварийно-восстановительные работы на объектах связи.

В ходе учений были отработаны совместные действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с сопровождением паводкоопасного периода на территории региона.

Сегодня в правительстве Псковской области участники учений отчитались о выполненных мероприятиях Минцифры РФ. Все поставленные в рамках учений задачи выполнены в установленные сроки.

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