Две тонны рыбы не пропустили на границе в Псковской области

20:03, 07 декабря 2023, ПАИ

Крупная партия рыбы не прошла ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что на перевозимую в количестве двух тонн рыбу отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её происхождение и безопасность. На транспортной упаковке товара (термобоксе) также отсутствовали маркировочные этикетки, позволяющие идентифицировать товар, узнать его наименование, дату изготовления, срок годности, условия хранения, изготовителя и место его нахождения, наименование получателя и его адрес, массу нетто и единый знак обращения продукции на рынке союза.

Партия охлаждённой рыбы лососевых пород перевозилась в грузовом отсеке автомобиля в неизвестном направлении по территории ЕАЭС.

Перемещение двух тонн рыбы по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.