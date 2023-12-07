Этнографический урок для псковских школьников провёл «Чудской проект»

20:17, 07 декабря 2023, ПАИ

Этнографический урок для учащихся лицея экономики и основ предпринимательства № 10 в Пскове провели представители Псковской областной общественной организации «Чудской проект» сегодня, 7 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

В ходе урока около 70 школьников узнали о мультикультурном многообразии Псковской области: о том, какие крупные этносы проживали здесь во втором тысячелетии до нашей эры, кто такая варяжская гостья, какова численность малочисленного народу сету, проживающего в Печорском районе, кто такие панцирные бояре, когда впервые на Псковской земле появились выходцы из Северного Кавказа и многое другое.

Напомним, этнографический урок является частью образовательного курса, разработанного в рамках проекта «Этнокультурный регион». Данный проект направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций Псковской области. Проект реализуется с участием Псковского областного центра народного творчества при финансовой поддержке правительства Псковской области.