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Экономика

СМУ-60 исполняется 10 лет

Ровно десятилетие на строительном рынке региона работает молодая, но уже опытная команда СМУ-60. За эти годы предприятие прошло путь от подрядчика до застройщика.

Свой путь в строительстве СМУ-60 начинали с отделочных работ в многоквартирных домах. Уже к 2016 году предприятие набрало силу, расширилось и стало генеральным подрядчиком крупных объектов в городе, в том числе и жилищных.

ЖК «Балтийская жемчужина», школа №27 в Борисовичах, здание аппарата Погрануправления, таможенно-логистический терминал в Печорах, участие в строительстве ТЦ FJORD PLAZA , производственная база ЗАО «Росстроймеханизация» , свободной экономической зоны «Авартис» в Санкт- Петербурге – только малая часть вклада в развитие не только своего региона, но и соседей. Подробнее - в лонгриде ПАИ.

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