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Ледовые катки заливают в Великих Луках

К открытию катков готовятся в Великих Луках. Сейчас идёт заливка ледовой арены на острове Дятлинка, которую планируют открыть 15 декабря. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Ледовые катки заливают в Великих Луках. Фото здесь и далее: Luki-News

Заливка катка идёт на улице Рабочей силами общественных советников и спортшколы «Олимпия». Бесплатные ледовые коробки во дворах зальют на улицах Дружбы и Запрудной, где первой слой уже сделан. В «Луки Парке» также приступят к подготовке катка. По плану он начнёт свою работу 20 декабря.

Бесплатные ледовые коробки во дворах планируют залить на улицах Дружбы и Запрудной

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