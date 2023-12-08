Печоры украсят к Новому году
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев обсудил с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой и заместителем председателя Собрания депутатов Печорского муниципального округа Юлией Четверговой вопросы украшения города к Новому году. Об этом Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
При участии регионального комитета установят светодиодные консоли на опоры уличного освещения на улицах Юрьевской и Псковской в Печорах, а также в центре города.
Кроме того, у Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и водонапорной башни деревья украсят гирляндами, а фигуры с подсветкой будут стоять в скверах и на площади Победы.
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