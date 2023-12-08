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Спорт

Кубок города по спортивной аэробике пройдёт в Пскове

Кубок города по спортивной аэробике пройдёт в Пскове, в спорткомплексе «Электрон», 9 декабря. Начало соревнований в 9:30. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила главный судья соревнований Ирина Артемьева.

Кубок города по спортивной аэробике пройдёт в Пскове. Фото: спортшкола «Гармония»

Около 200 участников примут участие в соревнованиях. Между собой посоревнуются спортсмены спортшкол «Гармония» и «Бригантина», спортивного центра «Юность» и спортивного клуба Gym Energy.

Состязание пройдут в пяти возрастных категориях от шестилетних спортсменов до старшей возрастной группы от 18 лет. Спортсмены посоревнуются в нескольких дисциплинах: индивидуальное выступление среди девочек и мальчиков, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

За наивысший результат в каждой возрастной категории вручат кубок. Призёры получат медали.

«Конкуренция очень сильная. Все школы достойно выступают. У нас недавно прошёл Кубок Псковской области, и там тоже была борьба. Нет такого, что у нас два-три участника в дисциплинах. Достаточно много команд и в групповых дисциплинах. Есть с кем бороться», – сообщила Ирина Артемьева.    

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