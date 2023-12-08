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Псковичи завоевали два золота на Кубке по конному спорту для лиц с ОВЗ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда», стали победителями Открытого кубка по конному спорту имени Д. Хоперии для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Турнир прошёл в манеже олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках Московской области с 5 по 7 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Псковичи завоевали два золота на кубке по конному спорту для лиц с ОВЗ. Фото здесь и далее: спортшкола «Надежда»

Между собой соревновались 103 всадника.

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