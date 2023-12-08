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Экономика

Депутат Андрей Маковский: Туристическая отрасль Псковской области испытывает подъём

Победа в конкурсе «Туристический сувенир» – это показатель развития туризма в регионе, и малого, и среднего предпринимательства, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

На фото: Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Несмотря на кризис, наша туристическая отрасль испытывает подъём. Российские туристы стали больше ездить по стране и в том числе в Псковскую область. Мы можем также наблюдать тенденцию по увеличению количества туристических дней. Если раньше люди приезжали на выходные, то сейчас приезжают на недели», – заметил он.

Сувенир – это то, что люди привозят с собой из поездки, дарят родным и близким и тем самым создают рекламу региону, подчеркнул Андрей Маковский.

«Отрадно, что так много победителей в Псковской области. Пряники, квас, сказка-раскраска – это не просто бренд региона и то, с чем его будут ассоциировать, – это экономический рост. Уверен, что нам есть куда развиваться. Снеток, наливки, сказки, народной фольклор, статуэтки башенок – это всё то, что может стать новыми «тульскими пряниками» и «вологодским маслом», – заключил депутат Псковского областного Собрания.

Напомним, псковичи вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Общенациональный финал конкурса проходил в Твери с 1 по 3 декабря.

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