Женщина пострадала в ДТП в Пустошке
Столкновение автомобилей Hyundai и Toyota произошло сегодня, 8 декабря, на пересечении улиц Революции и Пионерской в Пустошке, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. В результате ДТП пострадала женщина, от госпитализации она отказалась.
На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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