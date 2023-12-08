Женщина пострадала в ДТП в Пустошке

13:35, 08 декабря 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Hyundai и Toyota произошло сегодня, 8 декабря, на пересечении улиц Революции и Пионерской в Пустошке, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. В результате ДТП пострадала женщина, от госпитализации она отказалась.

На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.