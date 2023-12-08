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Происшествия

Женщина пострадала в ДТП в Пустошке

Столкновение автомобилей Hyundai и Toyota произошло сегодня, 8 декабря, на пересечении улиц Революции и Пионерской в Пустошке, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. В результате ДТП пострадала женщина, от госпитализации она отказалась.

На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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