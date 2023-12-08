На выставку швейного мастерства приглашают псковичей
На выставку участников конкурса национального костюма «Из цветной материи» приглашают псковичей и гостей города. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Профессионалы и любители, изучающие швейное мастерство, дизайн и национальный костюм, покажут гостям свои работы. Посетители смогут познакомиться с музейными копиями костюмов и аксессуаров прошлых эпох, а также эскизами и сценическими образами.
Выставка пройдёт в Доме ремёсел (улица Некрасова, 8) 16 декабря в 14:00.
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