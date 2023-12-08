На выставку швейного мастерства приглашают псковичей

13:33, 08 декабря 2023, ПАИ

На выставку участников конкурса национального костюма «Из цветной материи» приглашают псковичей и гостей города. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Профессионалы и любители, изучающие швейное мастерство, дизайн и национальный костюм, покажут гостям свои работы. Посетители смогут познакомиться с музейными копиями костюмов и аксессуаров прошлых эпох, а также эскизами и сценическими образами.

Выставка пройдёт в Доме ремёсел (улица Некрасова, 8) 16 декабря в 14:00.