Посвящённая конституционным ценностям международная конференция пройдёт в ПсковГУ

13:57, 08 декабря 2023, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «Конституционные ценности России и многополярный мир в условиях глобальных вызовов» пройдёт 12 декабря на базе Псковского государственного университета. Мероприятие приурочено к 30-летию Конституции Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками конференции станут гости из Белоруссии, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, а также представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти и общественных организаций Псковской области. В рамках конференции запланирована работа нескольких секций: «Суверенитет, стабильность, демократия как ценностные ориентиры российского конституционализма», «Конституционные основы защиты прав несовершеннолетних», «Поправки к Конституции: почему это важно».

По итогам конференции будет издан сборник научных статей.