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Общество

Бюст Героя России Сергея Самойлова установили в Пскове

Бюст Героя России, старшего лейтенанта Сергея Самойлова установили во дворе Псковского социально-экономического лицея № 21, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Бюст Героя России Сергея Самойлова установили в Пскове. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

С военным ремеслом Сергей Самойлов связал свою жизнь в 1993 году, поступив в Санкт-Петербургское военное общевойсковое командное училище. Затем служил в Пскове во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, был командиром группы и взвода спецназа.

Сергей Самойлов принимал участие в боевых действиях в период второй чеченской войны. Старший лейтенант Сергей Самойлов героически сражался вместе со своими подчиненными и погиб смертью героя, закрыв своим телом тяжелораненого солдата.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

  • Бюст Герою России Сергею Самойлову установили в Пскове
    Фото: Telegram-канала Бориса Елкина
  • Бюст Герою России Сергею Самойлову установили в Пскове
    Фото: Telegram-канала Бориса Елкина
  • Бюст Герою России Сергею Самойлову установили в Пскове
    Фото: Telegram-канала Бориса Елкина
  • Бюст Герою России Сергею Самойлову установили в Пскове
    Фото: Telegram-канала Бориса Елкина

«Именем Сергея Самойлова в 2001 году назван Псковский социально-экономический лицей № 21, в котором он учился. На здании школы установлена мемориальная доска. Сегодня бюст во дворе лицея открыли вместе с мамой Сергея Вячеславовича, Татьяной Григорьевной Самойловой. Мы увековечили память настоящего героя. Он ценой своей жизни показал, что такое по-настоящему любить свою Родину и защищать своих людей. Мы помним!» – отметил Борис Елкин.

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