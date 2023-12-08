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Экономика

«Титан-Полимер» и ГИПХ заключили договор на проектирование второй очереди строительства завода по выпуску ПЭТ и ПБТ гранул

Российский научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ) в составе Госкорпорации «Ростех» осуществит проектирование объекта капитального строительства «Завод по производству гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) и гранулята полибутилентерефталата (ПБТ)». В рамках договора с псковским заводом «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») ГИПХ займётся разработкой проектной и рабочей документации, а также авторским надзором в период строительно-монтажных работ.  

Фото: «Титан-Полимер»

Проект по созданию высокотехнологичного промышленного комплекса по производству ПЭТ и ПБТ гранул реализуется в рамках второго этапа инвестиционного проекта группы компаний «Титан». Новое импортозамещающее производство высококачественной продукции экспортной ориентации будет локализовано на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Совокупная мощность производства двух линий составит свыше 200 тысяч тонн в год, из которых 140 тысяч тонн в год приходятся на производство ПЭТ гранул на первой линии и 80 тысяч тонн в год – на ПБТ гранулы на второй линии (с технической возможностью производства ПЭТ до 140 тысяч тонн в год на второй линии). Проектные сроки завершения реализации проекта – 2026 год.

«Выпуск ПЭТ и ПБТ гранул позволит обеспечить не только производственные потребности в сырье при выпуске БОПЭТ плёнки, но и даст возможность реализовывать гранулят на внутреннем рынке другим производителям полимеров. Мы сможем заместить значительную долю импортного сырья отечественным продуктом. По нашим оценкам, «Титан-Полимер» может стать ключевым производителем и поставщиком гранулята ПЭТ бутылочного, пленочного и текстильного назначения, а также ПБТ гранул на территории России и стран СНГ», – отметил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Новое производство для завода «Титан-Полимер» проектируется с учётом соответствия передовым требованиям российских и европейских регламентов. Это современное высокотехнологичное отечественное производство c высшим уровнем экологической защиты. Данная стратегия развития производства уже успешно реализована на первом этапе проекта по выпуску БОПЭТ пленки, и мы продолжаем ее придерживаться при реализации всех последующих этапов», – подчеркнул директор Проектного института «РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ) Дмитрий Докторов.

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