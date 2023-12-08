Врач-невролог Оксана Жигунова: Мигрень провоцируют даже продукты

17:13, 08 декабря 2023, ПАИ

Мигрень провоцируют даже продукты. Определить, какие именно, поможет дневник головной боли, отметила врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Одна пациентка обнаружила, что у неё мигрень провоцирует сыр. Через час после условного бутерброда начинала болеть голова. Любой алкоголь – тоже провокатор мигрени, плюс орехи, шоколад, мандарины», – рассказала невролог.

Кроме того, людям с мигренью не рекомендуется злоупотреблять кофе. «А кто-то, наоборот, снимает головную боль кофеином, тут всё очень индивидуально», – отметила специалист.

А вот продуктов, которые снимают приступ мигрени, не существует, помогут только таблетки.