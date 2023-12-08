Псковские медики спасли условных пострадавших в ДТП на федеральной трассе

16:01, 08 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской станции скорой медицинской помощи приняли участие в учениях по ликвидации ДТП на федеральной трассе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета.



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»



Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»















По легенде, диспетчеру системы 112 поступило сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, а также автобуса. По предварительным данным, два человека получили ранения тяжелой степени тяжести.

На место ДТП выехали бригады ДПС УГИБДД России по Псковской области, МЧС России по Псковской области, территориального центра медицины катастроф и другие службы.

Медики в течение пяти минут прибыли на место аварии, оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Подобные учения проводятся регулярно, чтобы выработать единый подход при взаимодействии всех экстренных служб Псковской области и для отработки практических навыков оказания медицинской помощи в стрессовой, экстремальной ситуации, эвакуации пострадавших с мест ДТП.