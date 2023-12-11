Ход ладьёй: псковские мастера едут на самую масштабную выставку народных промыслов России

10:46, 11 декабря 2023, ПАИ

Необыкновенной красоты вологодское и елецкое кружево, живописная скопинская керамика, изумительный гжельский фарфор, искусная богородская резьба по дереву, стильное оружие златоустовских и московских мастеров – лишь малая толика того, что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2023», которая вот-вот откроется в Москве. По традиции свои лучшие изделия представят и псковские мастера. На несколько дней выставочное пространство превратится в настоящую сказку.

Себя показать, на других посмотреть

Татьяна и Андрей Криксины – постоянные участники выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2023». В этом году они поедут на нее уже в пятый раз. «Это шикарная сказка! – уверяет Татьяна. – Рекомендую всем поехать и посмотреть. Ежегодно там собирается огромное количество мастеров со всей России, а сейчас еще и из Белоруссии. У них есть чему поучиться. Надеюсь, что уже и нам можно своим опытом поделиться».

По словам Татьяны, участие в таких мероприятиях помогает не только понять собственное место в конкурентной среде, но и отследить главные тенденции. «На выставке собирается огромная целевая аудитория, и ты можешь протестировать какие-то новые свои идеи, товары, чтобы понять, куда дальше двигаться», – говорит она.

Резьбой по дереву Криксины увлеклись семь лет назад. Теперь у них собственная мастерская «Псков резной», а их игрушки и другие изделия из дерева популярны как среди псковичей, так и среди гостей города.

Штампы для набойки по ткани супругов расходятся по всей России. С их помощью мастера создают красивые узоры. «У нас три основных направления, – рассказывает Татьяна. – Одно из них – набойка. Мы – одна из трех крупнейших мастерских в России, которая занимается набойкой по ткани. Второе направление – деревянные игрушки. Мало кто в России делает их с обережной резьбой. А еще мы изготавливаем пряничные формы и подарки. Всем этим и будем радовать посетителей выставки».

Мастерская «Псков резной» неоднократно становилась победителем различных конкурсов. Один из последних – региональный этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир». А новогодняя игрушка «Барс», изготовленная Татьяной и Андреем, украсила главную ель выставки «Россия», которая проходит в эти дни в Москве.

Каждый раз после участия в «Ладье» в ассортименте мастерской появляется что-то новое. Из недавних новшеств – «Резные игрушки с историями». Супруги придумали проект и выиграли областную субсидию для предпринимателей социальной сферы. На полученные средства приобрели оборудование и «озвучили» свои игрушки. «На каждой есть QR-код, который позволяет покупателю прочитать дополнительную информацию о резном ремесле, купленной игрушке, а также истории и культуре Пскова. Такой образовательный проект получился», – рассказывает Татьяна.

Многое удалось сделать, говорит мастер, благодаря поддержке центра «Мой бизнес». «Когда мы открывали свое дело, государство, конечно, помогало, но не так, как сейчас, – уверяет Андрей. – Сейчас молодой предприниматель может не только получить денежную поддержку на открытие и развитие бизнеса, но и стать участником различных образовательных программ. Но самое главное, что делает центр «Мой бизнес» – формирует деловую среду. Благодаря этому мы, мастера, все друг с другом знакомы и можем решать сообща какие-то вопросы».

Ценный опыт

Не первый раз в «Ладье» участвуют и Мастерские авторской керамики. «Везем на выставку художественную керамику, фаянс, гончарную керамику и авторские работы», – рассказывает директор Мастерских Вадим Боровко.

Мастерские, созданные в 2004 году, уже давно стали визитной карточкой Пскова. Их гончарная линия возрождает древнее ремесло, сохраняя названия и силуэты форм народных мастеров. Здесь не только можно купить керамическую посуду и различные сувениры, но и изготовить их самостоятельно, а также понаблюдать за процессом создания керамических и глиняных изделий от начала до конца.

Все изделия, а это многочисленные кружки, тарелки, чайники, кувшины, вазы и другие предметы интерьера, украшены ручной росписью. Основной мотив росписи – памятники архитектуры: как наши, псковские, так и из других богатых историей регионов.

«На выставке мы рассчитываем на хорошие продажи, – делится ожиданиями Вадим Боровко. – Но и не оставляем надежды найти новых заказчиков, хотя наш бизнес в основном нацелен на Псковский регион».

По словам директора Мастерских, такие выставки, как «Ладья», дают возможность мастерам познакомиться с работой конкурентов и даже что-то у них почерпнуть. «Я обычно отправляю наших расписчиков на эту выставку, – говорит Вадим Боровко. – Вот и в этот раз они поедут, чтобы своими глазами увидеть, кто, что и как делает».

Участие в таких мероприятиях недешево, отмечает он, и если бы не помощь центра «Мой бизнес», то поехать на выставку вряд ли бы получилось. «Для нас эта поездка ценна, потому что мы практически ездим только на нее одну. Если бы не было поддержки от центра «Мой бизнес», то поездка потеряла бы всякий смысл: иначе траты на дорогу, проживание и аренду места – огромные».

Новые горизонты

Свои ароматные, красивые и необыкновенно вкусные пряники везет на выставку и Татьяна Мусатова. Несмотря на то что в этом году бренду «Изборский пряник» исполнилось 11 лет, на «Ладью» он едет впервые.

Мастерская печатного пряника находится в самом сердце заповедной Изборской долины, на берегу реки Сходницы, с видом на средневековую крепость и древние холмы, помнящие самого Трувора. Пряники пекутся в печке, мнутся вручную, глазуруются авторской росписью, а формы создаются по мотивам сказок и легенд.

Когда-то Татьяна нашла случайный рецепт пряников в интернете, добавила пару секретных ингредиентов – и получилось изумительно вкусно. За 11 лет «Изборский пряник» ни разу не изменил своей изначальной рецептуре и покорил сердца многих.

В начале декабря он получил Гран-при IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»: пряник «Скобарь» официально стал главным гастрономическим сувениром Псковской области.

На выставку, кроме пряников, Татьяна Мусатова везет еще и подарочные наборы, в которых мед, варенье, травяные чаи и купажи, бальзамы, изразцы, керамические сувениры и теплые варежки.

«У меня сейчас идет расширение производства. Поэтому, конечно, хочется на выставке завязать новые знакомства и расширить географию продаж «Изборского пряника», – говорит она.

Часть расходов на поездку взял на себя центр «Мой бизнес», что стало еще одним аргументом в пользу участия в выставке, говорит Татьяна. «Я не первый раз сотрудничаю с центром, – отмечает она. – Ранее они мне помогли сделать видеоролик к открытию моего музея «Дом в Броду». Считаю, что любое информирование на руку мастеру. Чем больше в эфире звучит бренд, тем легче людям найти продукт».

«Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Ежегодно выставка признается социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. Наряду с организациями традиционных промыслов в выставке примут участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из большинства регионов России.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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