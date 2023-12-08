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Общество

425 жителей Псковской области присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру»

425 жителей Псковской области присоединились к Всероссийскому конкурсу по поиску и развитию талантов в игровой среде «Начни игру». Об этом ПАИ сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

425 жителей Псковской области присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру». Фото предоставило АНО «Россия – страна возможностей»

Завершилась регистрационная кампания на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего заявки подали 91 281 человек из России и 24 дружественных стран. Среди участников конкурса 425 псковичей.

Проект «Начни игру» реализуется по двум направлениям: для начинающих участников и уже опытных команд.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» пройдёт в марте 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Ожидается, что это будет самая масштабная в России площадка, посвящённая игровой индустрии и киберспорту. Кроме заключительных конкурсных испытаний участников ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Посетить деловую программу все желающие смогут бесплатно.

Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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425 жителей Псковской области присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру»

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