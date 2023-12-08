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Культура

2023 год в Псковской области стал ещё богаче на культурные события

2023 год стал в Псковской области насыщенным на события. Среди них – как уже ставшие традиционными, так и новые, но быстро завоевавшие популярность жителей и гостей региона.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры, фестивали реконструкции в Пскове, Изборске и Самолве, «Виноград» в Пскове, фестиваль «Наше море» в Гдове и настоящий праздник музыки «Михайловский бастион». Дни Псковской области в Витебске стали событием, которое получило Гран-при Национальной премии Russian Event Awards. 
В событийном ряду Псковской области – десятки мероприятий. В каждое из них «вшито» наше богатое историко-культурное наследие, многообразие традиций национальностей, которые живут в Псковской области, общие для нас всех духовно-нравственные ценности.

Предлагаем вспомнить самые яркие и масштабные события этого года.

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