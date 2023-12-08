Международные Рождественские чтения открыли в Пскове

17:06, 08 декабря 2023, ПАИ

Открытие регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» прошло в Пскове. В мероприятии также приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника















«Благодатная Псковская земля всегда была примером высокой духовности и культуры, а духовная культура прошлого создает основу для построения нравственных основ будущего. Сегодня, в непростые для России и всего мира времена, особую актуальность приобретает призыв Церкви к сохранению нравственных ориентиров. Именно православный взгляд способен объективно рассмотреть проблемы современности и, что наиболее важно, предложить поиск их справедливого решения», – отметила Светлана Мельникова.

Кроме того, она подчеркнула, что Псковский музей-заповедник является участником образовательного процесса Московской духовной академии и Санкт-Петербургской духовной академии. Студенты факультета иконописи и церковного искусства на постоянной основе приезжают на копийную практику в музей, отметила Светлана Мельникова.

Большое внимание она также уделила сотрудничеству Псковского музея-заповедника и Псковской епархии, которое, по её словам, развивается в разных направлениях. Так, например, в рамках совместной экспозиционно-выставочной деятельности были созданы выставки – «Собор церковного искусства Пскова», которая объединила около полусотни участников: иконописцев, архитекторов, мастеров прикладного искусства, а также «Чести своей никому не отдам», на которой экспонируется знамя псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря.

Экскурсионная служба музея тесно сотрудничает с Паломнической службой по организации экскурсионного обслуживания на территории Псковского кремля, сказала Светлана Мельникова. А один из объектов культурного наследия – «Ансамбль Мирожского монастыря» – находится в совместном хранении и использовании музея и епархии: Спасо-Преображенский собор находится в ведении музея, а монастырские здания – в епархиальном.

Ещё одним направлением совместной деятельности является организация конференций и лекториев. Например, второй год подряд на базе Псковского музея-заповедника проходят заседания Международной научной конференции «Москва – Третий Рим».

После этого состоялось заседание, во время которого участники заслушали доклады «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в совместной деятельности университета и епархии», «Отечественная образовательная культура на современном этапе: тенденции и вызовы», «Культурный код и идентичность», «Образ Китовраса и смыслы отечественной культуры», «Владыка Арсений (Стадницкий). К 120-летию начала служения на Псковской кафедре».