Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международные Рождественские чтения открыли в Пскове

Открытие регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» прошло в Пскове. В мероприятии также приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Благодатная Псковская земля всегда была примером высокой духовности и культуры, а духовная культура прошлого создает основу для построения нравственных основ будущего. Сегодня, в непростые для России и всего мира времена, особую актуальность приобретает призыв Церкви к сохранению нравственных ориентиров. Именно православный взгляд способен объективно рассмотреть проблемы современности и, что наиболее важно, предложить поиск их справедливого решения», – отметила Светлана Мельникова.

Кроме того, она подчеркнула, что Псковский музей-заповедник является участником образовательного процесса Московской духовной академии и Санкт-Петербургской духовной академии. Студенты факультета иконописи и церковного искусства на постоянной основе приезжают на копийную практику в музей, отметила Светлана Мельникова. 

Большое внимание она также уделила сотрудничеству Псковского музея-заповедника и Псковской епархии, которое, по её словам, развивается в разных направлениях. Так, например, в рамках совместной экспозиционно-выставочной деятельности были созданы выставки – «Собор церковного искусства Пскова», которая объединила около полусотни участников: иконописцев, архитекторов, мастеров прикладного искусства, а также «Чести своей никому не отдам», на которой экспонируется знамя псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря.

Экскурсионная служба музея тесно сотрудничает с Паломнической службой по организации экскурсионного обслуживания на территории Псковского кремля, сказала Светлана Мельникова. А один из объектов культурного наследия – «Ансамбль Мирожского монастыря» – находится в совместном хранении и использовании музея и епархии: Спасо-Преображенский собор находится в ведении музея, а монастырские здания – в епархиальном.

Ещё одним направлением совместной деятельности является организация конференций и лекториев. Например, второй год подряд на базе Псковского музея-заповедника проходят заседания Международной научной конференции «Москва – Третий Рим». 

После этого состоялось заседание, во время которого участники заслушали доклады «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в совместной деятельности университета и епархии», «Отечественная образовательная культура на современном этапе: тенденции и вызовы», «Культурный код и идентичность», «Образ Китовраса и смыслы отечественной культуры», «Владыка Арсений (Стадницкий). К 120-летию начала служения на Псковской кафедре».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2023

В Псковской области на треть выросли объёмы помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»
08 декабря 2023

Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Псковской области
08 декабря 2023

Газопровод для газификации района Лапинки построили в Острове
08 декабря 2023

15-летие отмечает Псковский молодёжный парламент
08 декабря 2023

Врач-невролог Оксана Жигунова: Мигрень провоцируют даже продукты
08 декабря 2023

Международные Рождественские чтения открыли в Пскове
08 декабря 2023

Каток открылся в Летнем саду Пскова
08 декабря 2023

425 жителей Псковской области присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...