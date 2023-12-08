Почти 270 заявок поступило на конкурс «Кукарача» в Псковской области

18:06, 08 декабря 2023, ПАИ

267 заявок поступило на детский конкурс талантов «Кукарача», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

«Кукарача» проводится среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений. В этом году конкурс проходит в рамках Рождественского фестиваля.

Дети могли отправить заявки по шести направлениям: вокал, хореографии, художественному слову, живописи, фотоискусству и рукоделию. Работы участников оценивает профессиональное жюри. Также в рамках мероприятия планируется провести образовательные мастер-классы. Занятия будут проходить в онлайн-режиме.