Почти 270 заявок поступило на конкурс «Кукарача» в Псковской области
267 заявок поступило на детский конкурс талантов «Кукарача», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.
«Кукарача» проводится среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений. В этом году конкурс проходит в рамках Рождественского фестиваля.
Дети могли отправить заявки по шести направлениям: вокал, хореографии, художественному слову, живописи, фотоискусству и рукоделию. Работы участников оценивает профессиональное жюри. Также в рамках мероприятия планируется провести образовательные мастер-классы. Занятия будут проходить в онлайн-режиме.
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