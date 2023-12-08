15-летие отмечает Псковский молодёжный парламент

17:14, 08 декабря 2023, ПАИ

Представители шести составов Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов встретились на торжественном мероприятии по случаю 15-летия объединения. Поздравить активистов, в разные годы причастных к деятельности Молодёжного парламента, пришли председатель Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, руководители парламентских комитетов Андрей Козлов и Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«В декабре 2008 года Собрание приняло положение о Молодёжном парламенте, где юридически безупречным языком были прописаны его цели и задачи, – напомнил, приветствуя участников мероприятия, Александр Котов. – Если говорить простыми словами, то можно сформулировать два основных принципа для каждого, кто принял для себя решение стать командой Молодёжного парламента. Первое – познакомиться с работой законодательного органа и законотворческим процессом, второе, и самое главное, – стать проводником идей, мыслей, устремлений, проблем нашей молодёжи».

Спикер подчеркнул, что Молодёжный парламент даёт инструмент, который при правильном использовании позволяет достичь многого. В пример Александр Котов привёл успехи членов молодёжных парламентов разных лет – среди них депутаты регионального и муниципального уровня, руководители исполнительных органов и организаций.

Председатель Собрания упомянул о предстоящем переформатировании работы Молодёжного парламента – в новом составе все члены Молодёжного парламента будут являться помощниками депутата. «У нас благие цели, но во многом результат будет зависеть от личной мотивации каждого члена Молодёжного парламента, от умения работать в команде и транслировать идеи молодёжи. Мы как орган законодательной власти хотим эти проблемы увидеть, почувствовать и понять – как, используя наши региональные возможности, решать волнующие молодёжь проблемы», – обозначил цель Александр Котов.

Спикер поблагодарил активистов за неравнодушие и стремление принести пользу региону и пожелал Молодёжному парламенту развиваться и своими действиями влиять на молодёжную политику в регионе.

Наставник первого состава Молодёжного парламента Дмитрий Хритоненков провёл небольшой экскурс в историю: «Сначала был создан Молодёжный парламент при Государственной Думе, а потом начался бум появления молодёжных парламентов во всех субъектах РФ. Но идея реализовывалась не так просто – первый проект постановления на сессии не был принят. Депутаты не согласились по многим позициям и создали рабочую группу из представителей всех фракций Собрания для подготовки согласованного варианта».

По мнению Дмитрия Хритоненкова, правильность самой идеи молодёжного парламентаризма доказана жизнью. В качестве подтверждения слов Дмитрий Хритоненков напомнил, что экс-губернатор, сенатор Андрей Турчак и действующий глава региона Михаил Ведерников прошли школу молодёжных парламентов и молодёжных подразделений политических партий.

С 15-летием Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов коллег поздравила врио председателя комитета по молодёжной политике регионального правительства Кристина Лунёва.

«Молодёжный парламент объединяет лидеров и даёт возможность для саморазвития, карьерной траектории, реализации интересных проектов и, самое главное, шанс заявить о себе», – сказала специалист и поблагодарила членов Молодёжного парламента за активное сотрудничество.

Вице-спикер Виктор Остренко, курирующий работу четырёх составов Молодёжного парламента, отметил, что 15 лет истории оставили яркий след из событий, впечатлений и эмоций для каждого, кто считает себя частью большого проекта под названием Молодёжный парламент.

Председатель самого первого состава Молодёжного парламента Сергей Волков вспомнил, что роль первопроходцев была достаточно сложной, но все, у кого было стремление реализовать себя, получили такую возможность.

Руководитель второго состава Максим Козлов поблагодарил депутатов за инициативу создания Молодёжного парламента: «В Молодёжном парламенте мы смогли понять, как непросто, имея разные мнения и политические платформы, договариваться, находить что-то общее, и главное, понимать, как эти решения реально будут работать в жизни для людей. Мы все этому учились».

Председатель Молодёжного парламента пятого состава – советник вице-спикера Собрания Юлия Лысова также обратила внимание на полученную возможность более глубоко познакомиться с процессом подготовки и принятия законов. «Законотворческая деятельность не очень видна и понятна, особенно со стороны молодых людей. Но на самом деле, это огромнейшая работа большого числа людей, результаты которой влияют на каждого без исключения жителя нашей страны. И привносить в эту историю свой, пусть и очень маленький, вклад – очень ценно», – поблагодарила наставников Юлия Лысова.

К словам благодарности депутатам Собрания за внимание к молодёжи присоединилась председатель действующего состава Екатерина Росоловская. «Вы нам предоставили уникальные возможности, а как действовать в рамках этих возможностей, каждый решает сам. Мы надеемся, что следующие созывы Молодёжного парламента будут так же активно работать, и лет через 15, когда уже нас будут называть ветеранами, мы снова соберёмся вместе», – подытожила выступления членов Молодёжного парламента Екатерина Росоловская.

Самые активные члены Молодёжного парламента разных лет были отмечены памятной наградой – специально изготовленным к юбилею знаком с символикой Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.