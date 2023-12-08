Дом фольклора в Усвятском районе возобновил работу после капитального ремонта

17:26, 08 декабря 2023, ПАИ

Дом фольклора в деревне Церковище Усвятского района возобновил свою работу после капитального ремонта. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был реализован проект по капитальному ремонту Дома культуры (ныне Дом фольклора) в деревне Церковище. В рамках проекта выполнили капитальный ремонт здания – отремонтировали кровлю, фасад, заменили окна, двери и полы, а также приобрели новую мебель и звуковое оборудование, отметил глава муниципалитета.

В честь завершения капитального ремонта в Доме фольклора в пятницу, 8 декабря, прошёл праздничный концерт, на котором выступили исполнители-инструменталисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, местные фольклорные ансамбли «Ларец» и «А ну-ка, бабушки».

На сегодняшний день Дом фольклора не проводит экскурсий и мероприятий, но в будущем планируется разработка программ по ознакомлению гостей с творчеством знаменитой усвятской фольклористки Ольги Сергеевой, отметил Дмитрий Петров.