Студенты ПсковГУ сделали игрушки для детей с инвалидностью
В Псковском государственном университете прошел мастер-класс по изготовлению тканевых новогодних игрушек. Мероприятие прошло в рамках творческих встреч студентов ПсковГУ и детей Центра доступной абилитации «Совместные возможности», приуроченных к декаде инвалидов. Об этом ПАИ сообщили в вузе.
«Некоторые студенты с удовольствием впервые попробовали сделать свою первую игрушку, и они отлично с этим справились», – отметили организаторы встречи.
Изготовленные студентами игрушки будут переданы детям центра «Добрея».
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