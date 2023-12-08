Студенты ПсковГУ сделали игрушки для детей с инвалидностью

17:29, 08 декабря 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете прошел мастер-класс по изготовлению тканевых новогодних игрушек. Мероприятие прошло в рамках творческих встреч студентов ПсковГУ и детей Центра доступной абилитации «Совместные возможности», приуроченных к декаде инвалидов. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

«Некоторые студенты с удовольствием впервые попробовали сделать свою первую игрушку, и они отлично с этим справились», – отметили организаторы встречи.

Изготовленные студентами игрушки будут переданы детям центра «Добрея».