В Псковской области на треть выросли объёмы помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

18:06, 08 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области выросли объёмы помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

С начала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го объёмы плановых коронарографий выросли на 65 %. Общие объёмы по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» выросли на 30 %, а по таким группам помощи, как эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте, объёмы оказанной помощи выросли в разы, сообщили в больнице.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, была улучшена материально-техническая база регионального сосудистого центра областной больницы и двух первичных сосудистых отделений в Острове и Великих Луках.

С начала реализации нацпроекта было приобретено и введено в эксплуатацию 269 единиц медицинской техники, в том числе ангиографы, аппараты КТ и другое высокотехнологичное оборудование.