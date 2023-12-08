В Великих Луках более 30 пар приняли участие в третьем юнармейском бале

21:02, 08 декабря 2023, ПАИ

В Великих Луках 33 пары приняли участие в третьем по счёту юнармейском бале. В этом году бал получил статус областного мероприятия. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Полонез, падеграс, польку-тройку, вальс и другие танцы исполняли более 70 юнармейцев и кандидатов в ряды движения «Юнармия». К исполнению классических танцев и авторских хореографических постановок пары готовились заранее под руководством профессионалов.

«Наша задача была вовлечь ребят в культуру бала: это первое знакомство. Мы брали танцы из разных эпох: танцы, которые исполнялись при дворе Елизаветы английской, те, которые танцевал Наполеон. Есть также номера, которые танцуют сейчас, современные, например московская кадриль. Ну и, конечно, вечный вальс. Все от начала и до конца, от ХIV (полонез) до нашего XXI века», – сообщила балетмейстер Эльвира Усейкина.

Помимо танцев, юных великолучан ждали тематические салоны, бальные игры, выбор короля и королевы.

Третий юнармейский бал вновь проходил в стенах Великолукского драматического театра. В этом году он носил статус областного мероприятия.

«Не скажу, что третий бал прошёл без сучка без задоринки: к сожалению, нам пришлось отложить проведение юнармейского бала с апреля. Но тем не менее в этот прекрасный зимний вечер, возможно, у нас появилась новая традиция давать юнармейские балы в снежную погоду, надевая на себя всё самое лучшее, чувствуя себя частью большой истории», – рассказал начальника штаба местного отделения Юнармии Артём Баринов.

Отметим, зимнее бальное волшебство стало возможным благодаря региональной программе комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».