Посвящённая памяти академика Александра Никонова краеведческая конференция прошла в Пыталово

21:48, 08 декабря 2023, ПАИ

14-я межрайонная краеведческая конференция, посвящённая памяти академика Александра Никонова, прошла в Пыталово. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В конференции приняла участие делегация Чашникского района Витебской области Республики Беларусь в составе председателя райисполкома Чашникского района исполнительного комитета Александра Сурина, начальника отдела идеологической работы и работы с молодёжью Аллы Барановой и директора Чашникского исторического музея Натальи Залеской. Также среди участников были конкурсанты Никоновских чтений, их руководители, представители отдела образования администрации района, Дома детского творчества, Музея дружбы народов, Центральной библиотечной системы, педагоги школ.

Мероприятие началось с пленарного заседания в большом зале администрации округа. С приветственным словом к присутствующим обратилась глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии.

«В 14-й раз на нашей территории собирает нас академик Александр Никонов для того, чтобы мы вспомнили его труды, его заслуги, поговорить о тех мероприятиях, которые продолжают его деятельность», – отметила глава округа.

С ответным словом выступил заместитель председателя Чашникского районного исполнительного комитета Александр Сурин. Он передал приветственный адрес от лица председателя районного Собрания. Вместе с начальником отдела идеологической работы и работы с молодёжью Аллой Барановой они вручили главе кувшин чашникских гончаров, а директору Музея дружбы народов Ларисе Перепечкиной – тарелку с изображением символа города в качестве музейного экспоната.

Директор Музея дружбы народов Лариса Перепечкина рассказала о биографии Александра Никонова и о его вкладе в развитие сельского хозяйства в целом, в том числе в Пыталовском районе. Она отметила, что в Пыталово имя А. А. Никонова носят главная центральная площадь и Пыталовская средняя школа. В этом году исполнилось 105 лет со дня его рождения.

После этого прозвучало видеопоздравление академика Всероссийского института аграрных проблем и информатики Александра Петрикова. Он поблагодарил пыталовцев за прославление имени академика Александра Никонова и организацию Никоновских чтений на протяжении многих лет.

Свои пожелания конкурсантам передал в видеопоздравлении член Союза краеведов России, председатель регионального отделения энциклопедии российских деревень Николай Цветков.

Об истории становления совхоза «Белорусский», личном общении с академиком Никоновым рассказал почётный гражданин Пыталовского района Дмитрий Андреев. Его рассказ касался 15-й конференции. Становление совхоза позволило начать строительство посёлка Белорусский с его школой, детским садом и Домом культуры. Сюда приезжали на мелиорацию, по комсомольским путёвкам жители Белоруссии, этот факт ещё больше объединяет Пыталовский район с районами Беларуси. Много тех, кто остался здесь после стройки, кто-то вернулся обратно и поддерживает связь.

Гости из соседнего государства показали участникам конференции видеопрезентацию Чашникского района, чтобы сформировать представление об этом замечательном месте.

О своей краеведческой деятельности рассказал методист Дома детского творчества Николай Васильев. В завершение пленарного заседания выступил один из конкурсантов Даниил Романов, который рассказал о почётном гражданине Пыталовского района Дмитрии Андрееве.

Продолжилась конференция работой двух секций на базе Пыталовской средней школы и районного Дома культуры: наследие академика А. А. Никонова и современность, культура и традиции сельского сообщества и особенности сельскохозяйственного производства родного края.

Всего в Никоновских чтениях приняли участие 15 конкурсантов из Пыталовской, Линовской, Белорусской средних школ, Вышгородецкой основной школы, учащиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга.