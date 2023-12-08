В Красногородске состоялось открытие мемориального стенда памяти выпускника школы Алексея Баскова

22:28, 08 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие мемориального стенда памяти выпускника школы Алексея Баскова, погибшего при выполнении воинского долга во время проведения спецоперации на Украине, прошло сегодня, 9 декабря, накануне Дня Героев Отечества. Церемония прошла на базе музея боевой славы Красногородской средней школы. Об этом пишет районная газета «Заря» Красногородского района.

Началась линейка с торжественного внесения флага Российской Федерации юнармейцами отряда «Патриот». Прозвучал гимн России.

Открыла мероприятие глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

«Сегодня для меня большая честь присутствовать на открытии памятного стенда нашего земляка, выпускника Красногородской средней школы, защитника Отечества Алексея Баскова, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Символично, что это мероприятие проходит накануне Дня Героев Отечества. Я горжусь, что лично знала Алексея и знакома с замечательной семьёй Басковых. Эта семья воспитала прекрасных сыновей. Наш Алёша впитал всё самое лучшее из своей семьи. В мирное время его отличали сердечность, доброта, доброжелательное отношение к людям, ответственность. А когда беда подошла к нашему общему дому, России, он проявил себя настоящим мужчиной, который пошёл защищать нас с вами и служил достойно. 4 июня Алексей погиб. Для его матери Валентины Петровны это невосполнимая потеря, как и для всех, кто знал Алексея. Мы гордимся такими людьми, как наш Алёша, мы должны брать с них пример и быть достойными этих героев. Огромные слова благодарности хочется сказать Валентине Петровне за воспитание сына. Валентина Петровна, пусть вам Всевышний даёт сил и терпения жить дальше. А наша задача – всегда помнить тех героев, кто отдал свои жизни за наше спокойствие здесь», – сказала глава округа.

Затем Валентина Понизовская и директор школы Анатолий Алексеев вручили цветы матери героя.

Надежда Степанова, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Красногородском районе тоже обратилась к присутствующим: «На таких мероприятиях, как сегодня, мы чтим память защитников нашего Отечества. Ребята, вы должны помнить и передавать историю подвига Алексея Баскова, брать с него пример, а это значит быть мужественными, отважными, смелыми, любить и защищать свою Родину. Валентина Петровна, мы будем помнить вашего сына всегда, низкий поклон вам за его воспитание. Пользуясь случаем, также хочу поблагодарить волонтёров отряда «Доброволец» Красногородской средней школы, которые помогают Валентине Петровне. Ребята, продолжайте делать добрые дела, такие семьи участников СВО особенно нуждаются в нашей помощи и внимании. Вечная память герою!»



Ученики школы прочли стихи, рассказали о жизни героя в мирное время и о его подвиге. А после минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к мемориальному стенду. По окончании мероприятия Валентина Петровна Баскова выразила искреннюю благодарность главе Красногородского муниципального округа Валентине Понизовской, социальному координатору филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Красногородском районе Надежде Степановой, Красногородской средней школе и лично директору школы Анатолию Алексееву, районной газете «Заря» за уделённое её сыну внимание и помощь: «У меня просто нет слов. Спасибо вам всем огромное!»