Подозреваемого в краже зеркала задержали в Пскове
Мужчину, который совершил хищение из гипермаркета, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Экипаж группы задержания получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Неизвестный похитил из торгового зала зеркало и скрылся.
Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия по приметам мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний пскович.
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