Подозреваемого в краже зеркала задержали в Пскове

11:07, 09 декабря 2023, ПАИ

Мужчину, который совершил хищение из гипермаркета, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Неизвестный похитил из торгового зала зеркало и скрылся.

Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия по приметам мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний пскович.