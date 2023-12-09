Интенсив в сфере информационных технологий проведут для молодёжи Пскова

12:42, 09 декабря 2023, ПАИ

Посетить мероприятия интенсива «IT-горизонты» приглашает молодёжь Пскова Псковский городской молодёжный центр с 20 по 22 декабря. Отмечается, что интенсивы позволят расширить знания в сфере информационных технологий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Так, 20 декабря на базе школы программирования и цифрового творчества «КофеШкола» пройдёт первый мастер-класс по созданию новогодней открытки в графическом редакторе Adobe Photoshop.

В этот же день для школьников и их родителей свои двери откроет центр цифрового образования «IT-куб» – это возможность встретиться и пообщаться с представителями IT-сектора из Регионального центра информационных технологий.

21 декабря в 18:00 по адресу Максима Горького, 15 психолог Дмитрий Куракин проведёт лекцию о кибербезопасности для молодёжи «Как не попасться на удочку мошенников?».

22 декабря участники мероприятия вместе с «КофеШколой» смогут создать лендинг на платформе Tilda и встретиться с директором Компьютерной академии «ТОП», который поможет разобраться, с чего начать свой путь в IT.

Регистрация на мероприятия по ссылке. Полную программу интенсива можно изучить в группе Молодёжного центра Пскова в социальной сети «ВКонтакте».