Михаил Ведерников: Спасибо всем, кто помогал и помогает приумножить великую славу нашей страны

14:27, 09 декабря 2023, ПАИ

С Днём Героев Отечества поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Мы чествуем как ныне живущих, так и ушедших соотечественников, которые своим подвигами заслужили звания героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия», – отметил глава региона.

«Мы помним наших героев прошлого. Мы гордимся теми, кто с честью выполняет свой воинский и профессиональный долг на благо нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто помогал и помогает сохранить нашу страну и приумножить её великую славу.

Ранее сообщалось, что руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи.