Михаил Ведерников: Спасибо всем, кто помогал и помогает приумножить великую славу нашей страны
С Днём Героев Отечества поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Мы чествуем как ныне живущих, так и ушедших соотечественников, которые своим подвигами заслужили звания героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия», – отметил глава региона.
«Мы помним наших героев прошлого. Мы гордимся теми, кто с честью выполняет свой воинский и профессиональный долг на благо нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто помогал и помогает сохранить нашу страну и приумножить её великую славу.
Ранее сообщалось, что руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи.
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Михаил Ведерников: Спасибо всем, кто помогал и помогает приумножить великую славу нашей страны
Руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи