Каток открылся в Печорах

15:11, 09 декабря 2023, ПАИ

Каток открылся в Печорах сегодня, 9 декабря. Об этом ПАИ сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«Первые посетители опробовали качество льда и остались довольны! Каток открылся при содействии неравнодушных жителей нашего округа, за что искренне их благодарю!» – отметил он.

Каток находится по адресу Печоры, улица Карьерная, дом 1.