Каток открылся в Печорах
Каток открылся в Печорах сегодня, 9 декабря. Об этом ПАИ сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.
«Первые посетители опробовали качество льда и остались довольны! Каток открылся при содействии неравнодушных жителей нашего округа, за что искренне их благодарю!» – отметил он.
Каток находится по адресу Печоры, улица Карьерная, дом 1.
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